Dit zijn de duurste spelers van de Jupiler Pro League: één club overheerst in de lijst

De marktwaardes in de Jupiler Pro League zijn opnieuw aangepast. Ardon Jashari is de duurste speler, heel wat anderen zagen hun waarde ook flink stijgen.

Onlangs werden de marktwaardes van de Jupiler Pro League aangepast op het gerenommeerde Transfermarkt. Daarbij werd een record verbroken.

De duurst speler uit onze competitie is nu Ardon Jashari met 32 miljoen euro (+ 7 miljoen euro). Maar nog straffer: niemand had ooit een hogere marktwaarde in onze competitie.

De top drie wordt vervolledigd door twee andere Club Brugge-spelers. Joel Ordonez vinden we op de tweede plaats terug met een geschatte waarde van 28 miljoen euro (+1 miljoen).

Christos Tzolis zag zijn waarde net als Jashari met 7 miljoen euro stijgen, naar 25 miljoen euro. De vierde plaats wordt gedeeld tussen Genks goudhaantje Konstantinos Karetsas en Raphael Onyedika (Club Brugge).

Hun waarde wordt op 20 miljoen euro geschat. De waarde van Karetsas steeg met 7 miljoen euro, die van Onyedika bleef hetzelfde. De waardes van Tolu (18 miljoen euro), Franjo Ivanovic (13 miljoen euro) en Promise David (11 miljoen euro) stegen allemaal met 5 miljoen.