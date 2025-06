🎥 Romelu Lukaku haalt uit naar kritikasters met duidelijke video: "Job done"

Romelu Lukaku (32) heeft duidelijk van zich laten horen na het behalen van de Italiaanse titel. Op Instagram deelde hij een video waarin hij zijn grootste twijfelaars van antwoord dient. De Belgische spits viert het winnen van de Italiaanse landstitel met Napoli, en dat doet hij zichtbaar met trots.

In de video toont Lukaku eerst een aantal van zijn meest besproken gemiste kansen uit het verleden, gepaard gaande met de artikels die daarover geschreven werden. Daarna schakelt hij over naar beelden van het uitbundige kampioensfeest van Napoli en hoogtepunten van zijn doelpunten en assists tijdens het seizoen.

“We hebben het geflikt, tegen alle verwachtingen in. Alle eer aan God", schrijft Lukaku erbij. Met krachtige muziek en indrukwekkende beelden onderstreept hij hoe trots hij is op zijn bijdrage aan het succes van Napoli.

Lukaku was dit seizoen van onschatbare waarde voor Napoli. Hij scoorde 14 keer in de Serie A en gaf bovendien 10 assists. Daarmee was hij zowel doelpuntenmaker als aanvoerder van het spel, en een vaste pion in het team.

Dit kampioenschap betekent veel voor Lukaku, die de voorbije jaren vaak onder vuur lag en met ups en downs kampte bij verschillende clubs. Nu toont hij aan dat hij het topniveau nog steeds aankan en een bepalende speler is.

Met de Italiaanse titel op zak lijkt Lukaku vulde Lukaku zijn prijzenkast en laat hij ook zien dat hij nog lang niet uitgerangeerd is. Lukaku heeft al heel zijn carrière moeten opboksen tegen door vooroordelen.