Eerste topper op WK voor clubs eindigt dramatisch voor Atlético Madrid

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

PSG en Atlético Madrid werkten de eerste échte topper af op het WK voor clubs. De Parijzenaars trokken de overwinning over de streep en begonnen het toernooi met een overtuigende zege.

PSG en Atlético Madrid speelden de allereerste echte topper op het WK voor clubs. De openingswedstrijd Inter Miami - Al Ahly eindigde op een 0-0 gelijkspel terwijl Bayern München Auckland City FC inpakte door met 10-0 te winnen.

De deelnemende ploegen lijken het toernooit wel heel serieus te nemen. Vincent Kompany zette een enorm sterk elftal op het veld. PSG en Atlético Madrid deden hetzelfde.

De club uit Parijs kwam na net geen 20 minuten op voorsprong na een geweldige knal van Fabian Ruiz. Enkele gele kaarten later gingen we de rust is.

Meteen na de koffie was het Vitinha die de Champions League-winnaars op een dubbele voorsprong zette. Atlético zat niet bepaald goed in de wedstrijd.

Tien minuten na een schot op de lat van Kvaratskhelia, kon Julian Alvarez er 2-1 van maken. Dat dacht iedereen althans, want de aansluitingstreffer werd niet veel later afgekeurd.

Zo'n tien minuten voor het einde van de wedstrijd kreeg Lenglet nog zijn tweede gele kaart te zien. Mayulu scoorde de 3-0, kort voor het einde van de reguliere speeltijd terwijl Lee Kang-In de 4-0 eindstand op het scorebord kon zetten.