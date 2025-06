Grote knoop doorgehakt: deze grote veranderingen worden doorgevoerd in de Pro League volgend seizoen

Het is officieel: het nieuwe competitieformat wordt vanaf 2026-2027 ingevoerd. De Waalse amateurvleugel gaf na lang aarzelen toch zijn fiat, waardoor alle lichten nu op groen staan voor de hervorming.

Het laatste obstakel is uit de weg: na volgend seizoen zal het nieuwe competitieformat worden toegepast door de Pro League. Dat weet Het Nieuwsblad.

De beslissing werd al lang geleden genomen, maar vooral de Waalse amateurvleugel had er problemen mee. Zij stelden zich vragen bij de regel over U23-clubs.

Want vanaf volgend seizoen moeten er minstens vier beloftenploegen in de Challenger Pro League spelen. Dat zijn nu Jong Genk dat wordt opgevist na degradatie, Jong Gent dat promoveerde, RSCA Futures en Club NXT. 17 clubs dus in de CPL volgend seizoen.

Uiteindelijk gaf de Waalse amateurvlegel groen licht, net als de Hoge Raad van de voetbalbond. In de Jupiler Pro League zien we een overgangsseizoen. Dus krijgen we nog één keer de traditionele play-offs te zien.

Vanaf het seizoen 26-27 spelen er 18 ploegen in de Jupiler Pro League. Aangezien er nu 16 zijn, bestaat de kans dat volgend seizoen geen enkele club degradeert. De laatste in de stand zal het opnemen tegen de winnaar van de Promotion play-offs in barragewedstrijden, de winnaar speelt het jaar erop in de JPL.