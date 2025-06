OFFICIEEL: David Hubert heeft nieuwe uitdaging beet en wordt hoofdcoach bij JPL-club

David Hubert gaat weer aan de slag als coach in de Jupiler Pro League. OH Leuven maakte op maandag zijn komst bekend.

David Hubert heeft zijn nieuwe uitdaging helemaal beet. De Belgische trainer gaat aan de slag als hoofdcoach bij OH Leuven. Dat maakte de club op maandag zelf bekend.

Hubert zat sinds half maart zonder club, toen hij op straat werd gezet bij Anderlecht. Een best verrassende beslissing was het toen van paars-wit, dat sindsdien niet echt vooruitgang boekte op sportief vlak.

Maar echt lang heeft de trainer dus niet zonder werkgever gezeten. Een verrassing is het ook niet: de concrete interesse van OH Leuven was al bekend. De Leuvenaars besloten onlangs om Chris Coleman te ontslaan.

Voor Hubert is het een terugkeer. Als speler was hij er van 2017 tot 2021 al actief. CEO Frédéric Van den Steen is uiteraard gelukkig met het nieuws. "David Hubert is een jonge, moderne coach met heel veel potentieel", opent hij op de clubwebsite.

"Tijdens onze gesprekken toonde hij zich hongerig en ambitieus. Bovendien kent hij de Belgische competitie én het huis, wat een gigantisch groot voordeel is. Hij heeft in de vier seizoenen bij OH Leuven als speler iets moois achtergelaten en toonde enorm veel goesting om ook als trainer zijn stempel te drukken."