📷 Kevin De Bruyne maakt ze nu al helemaal gek: zeer speciaal eerbetoon in Napels

Kevin De Bruyne heeft nog geen enkele minuut gespeeld in het shirt van Napoli, maar de KDB-mania is al losgebarsten in Italië. Een ijssalon heeft een bijzonder eerbetoon gebracht aan de nieuwe aanwinst van de club!

Na de landstitel zijn de Napoli-supporters nog lang niet klaar met dromen: Kevin De Bruyne trekt naar de baai van Napels om een vurig duo te vormen met Romelu Lukaku. Het lijkt moeilijk te geloven dat dit voor KDB in de Serie A mis kan gaan. En niet alleen de tifosi, maar de hele stad Napels is ook zeer enthousiast, zoals blijkt uit deze grappige anekdote: een lokaal ijssalon heeft eer betoond aan De Bruyne door een ijsje naar hem te vernoemen. 😅 “Kevin De Brownie”



Ze hebben al een gelato vernoemd naar De Bruyne in Napoli



🎥 TT/Antonio Cafiero pic.twitter.com/O0RAdLS9Ta — Italian Football TV (@IFTVofficial) June 16, 2025 Een ijsje ter ere van Kevin De Bruyne In de stad Sorrento (waar Kevin en zijn vrouw Michèle in 2017 trouwden), heeft een ijssalon zijn chocolade-ijs "Kevin De Brownie" genoemd. Ongetwijfeld zal deze publiciteitsstunt succesvol zijn en zal het ijs goed verkopen. Men weet niet of dit ijssalon geïnspireerd is door een andere "Kevin De Brownie", namelijk Edwuin Cetré. Wie? Cetré speelt voor Estudiantes de La Plata in Argentinië, en nadat hij een prachtig doelpunt maakte tegen Boca Juniors, werd hij door de lokale pers "Kevin De Bruyne van La Plata" genoemd.. De Colombiaan maakte er een grapje over: "Hij is te wit om ons te vergelijken. Ik ben Kevin De Brownie." Een bijnaam die hem daarna bleef achtervolgen. Misschien gaat Edwuin Cetré wel een ijsje eten in Sorrento. 🗣¿CUÁL ES EL APODO DE CETRÉ?: "SOY KEVIN DE BROWNIE" 🤣



