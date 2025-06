Nicolas Frutos spreekt klare taal over vertrek van Silvio Proto naar RSC Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Silvio Proto is geen staflid meer van kersvers eersteklasser La Louvière. Hij gaat dit seizoen aan de slag bij RSC Anderlecht.

Silvio Proto speelde tien jaar voor RSC Anderlecht. Het was dan ook maar een kwestie van tijd tot hij deel zou uitmaken van de staff van paarswit. Vanaf dit seizoen is dat ook een feit.

Nicolas Frutos gunt de ex-doelman deze overstap. “Ik ben trots en heel blij voor hem. Nee, ik heb niet geprobeerd om hem hier te houden, want het maakte deel uit van zijn levensreis om naar huis terug te keren”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

Anderlecht is de club van zijn hart voor Proto en dergelijke transfers kan je nooit tegenhouden. Hij werkte uiteindelijk vier jaar voor La Louvière.

“Bij ons heeft hij opnieuw laten zien wat hij in huis heeft. Ik hoop dat hij slaagt bij Anderlecht. Dat heeft hij hier gedaan”, gaat Frutos verder over zijn maatje.

Bij La Louvière heeft Proto zijn nut meer dan bewezen, oordeelt Frutos nog. Zo was Proto de man die de Argentijnse doelman Marcos Peano aanwees. Proto haalde zijn gelijk, want Peano werd uitgeroepen tot Doelman van het Jaar in de Challenger Pro League.