STVV-coach Wouter Vrancken komt al meteen met stevige waarschuwing voor zijn spelers

STVV werkte onder coach Wouter Vrancken zijn eerste training van de voorbereiding af. De trainer waarschuwde zijn kern al meteen.

STVV is begonnen aan zijn voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. De beschikbare Truienaars hadden onder Wouter Vrancken meteen een stevige eerste trainer.

"Ik denk dat deze periode zich er perfect toe leent om aan het volume en aan de basis te werken", zegt coach Wouter Vrancken bij Het Belang van Limburg. "We hebben een relatief lange vakantie achter de rug, dat komt niet vaak voor in het hedendaagse voetbal. De batterijen zijn bij iedereen opnieuw opgeladen en we zijn blij dat we er opnieuw aan kunnen beginnen."

Vorig voetbaljaar liep niet zoals gehoopt. Wouter Vrancken werd na Christian Lattanzio en Felice Mazzu de derde coach op één seizoen. Hij moest de club via Relegation Play-offs in de Jupiler Pro League houden, wat ook lukte.

Vrancken waarschuwde zijn spelersgroep al snel. "Ik heb meteen tegen de groep gezegd dat sommige dingen die vorig jaar gebeurd zijn niet meer kunnen. Er moet een topsportcultuur heersen en er zijn basisdingen die van een profvoetballer verwacht worden."

"Dat is een lijn die vanaf nu moet worden vastgehouden. Mijn nieuwe assistenten? Met de meesten heb ik nooit eerder samengewerkt, maar we hebben op voorhand heel veel goede gesprekken gehad. Daaruit bleek duidelijk dat ze hier absoluut willen zijn en dat ze mee zijn met het verhaal dat we bij STVV willen schrijven", besluit de STVV-coach.