Naast Noah Sadiki denkt Leeds United ook aan andere middenvelder uit de JPL

Leeds United promoveert na enkele seizoenen afwezigheid opnieuw naar de Premier League. Om zich te wapenen voor het hoogste niveau, kijken de Engelsen naar de Jupiler Pro League.

Eerder viel al te lezen dat Leeds United maar wat graag Noah Sadiki zou binnenhalen. Union had weinig intenties om het openingsbod, dat rond de tien miljoen euro zou liggen, te aanvaarden. Leeds bekijkt nu ook andere pistes, waaronder één in de Jupiler Pro League.

Zo toont de promovendus, net als ondertussen de halve Premier League, interesse in Raphael Onyedika. De middenvelder van Club Brugge is een gegeerd profiel in Engeland en kan nu dus ook rekenen op interesse van Leeds, dat melden Britse media.

Onyedika staat ook in de belangstelling van onder meer West Ham United en Tottenham Hotspur. Voorlopig blijft het wel bij geruchten en is er van een akkoord nog lang geen sprake.

Club maakt wel al werk van de vervanger voor Onyedika, moest die dan toch vertrekken (wat verwacht wordt). Zo heeft het een akkoord gevonden met Hamburg over de transfer van de Nederlandse middenvelder Ludovit Reis.

De Nigeriaan speelt nu al drie seizoenen voor Club Brugge, maar lijkt nu echt wel klaar voor een vertrek. Of het dus naar de promovendus uit Engeland is, of naar een ander team uit de Premier League, zal nog moeten blijken.