📷 OFFICIEEL Club Brugge werft 16-jarige doelman aan voor NXT

De 16-jarige Hongaarse doelman Stefan Ostoici heeft een veelbelovende stap gezet in zijn jonge carrière door te tekenen bij Club NXT, het beloftenteam van Club Brugge.

Ostoici, opgeleid aan de gerenommeerde Sándor Károly Akadémie van MTK Boedapest, geldt als een van de grootste keeperstalenten van zijn generatie. Hij doorliep de jeugdreeksen van MTK en werd meermaals uitgeroepen tot Speler van de Maand in zijn leeftijdscategorie.

Zijn overstap naar België markeert niet alleen een sportieve sprong, maar ook een persoonlijke uitdaging: hij zal voor het eerst zelfstandig in een nieuw land wonen. Ostoici staat bekend om zijn uitstekende reflexen, sterke voetenwerk en leiderschap op het veld.

Bij Club NXT krijgt hij de kans om zich te meten met volwassen tegenstanders in de Challenger Pro League, een cruciale stap richting het profvoetbal. Zelf zegt hij klaar te zijn voor deze uitdaging en kijkt hij ernaar uit om zich verder te ontwikkelen binnen de structuur van Club Brugge.

Zijn verhaal is er een van toewijding, talent en een onmiskenbare honger naar groei. Club NXT lijkt met Ostoici een ruwe diamant in huis te hebben gehaald.

Signed to save. Welcome Stefan! 🧤



Stefan Ostoici komt over van MTK Budapest en tekent een contract tot 2028. 🤝