Ze volgen niet enkel Kaminski: Anderlecht toont ook interesse in Barcelona-doelman

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ondanks het uitstekende seizoen dat doelman Colin Coosemans had, lijkt Anderlecht op weg om een nieuwe doelman aan te trekken. Daarvoor volgen ze verschillende pistes, onder meer één in Spanje.

Terwijl het een jaar geleden nog de prioriteit leek te zijn, is de positie van doelman bij Anderlecht nu verre van een probleem. Colin Coosemans kende een uitstekende campagne als nummer één van de recordkampioen. Toch is de club op zoek om zich ook in die linie te versterken.

Eerder kon u al lezen dat Anderlecht denkt aan een terugkeer van Thomas Kaminski. De doelman werd aanvankelijk nog aan Standard gelinkt, maar ook de Brusselaars denken aan onze landgenoot.

Nadat hij naar de League One degradeerde met Luton, wil de voormalige doelman van Anderlecht terugkeren naar België. Zijn familie woont hier en hij heeft recentelijk een huis laten bouwen in de regio Brussel. Hij kent de club goed, dus Anderlecht beschikt over uitstekende papieren.

Spaans alternatief voor Kaminski

Maar het bestuur heeft ook andere opties in gedachten. Transferwatcher Sacha Tavolieri brengt de naam van Ander Astralaga naar voren. Hij is een 21-jarige doelman uit Spanje die eigendom is van FC Barcelona.

Dit seizoen wisselde Astralaga af tussen een basisplaats in het tweede elftal en de reservebank van het eerste elftal. Hij stond 26 keer op het wedstrijdformulier van de A-selectie, waarvan zes keer in de Champions League. De bedoeling van Barca leek te zijn om de voormalige jeugdinternational uit te lenen aan een team uit de Spaanse tweede divisie. Maar nu zou Anderlecht zich in de strijd willen mengen om hem naar Brussel te lokken.