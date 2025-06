Egoïst of narcist? Ruben Van Gucht krijgt er flink van langs na groot interview, waarop hij dan maar ... dogsitter zoekt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Als er één man is die al veel stof heeft doen opwaaien, dan is het wel Ruben Van Gucht. Ook deze week stond hij opnieuw in het middelpunt van de storm en/of de belangstelling. Ondertussen is Van Gucht zelf op zoek.

Het was alweer een drukke week voor Ruben Van Gucht. Hij won de Ann & Daan-spelen op Radio 2 en is ondertussen ook op zoek naar dogsitters. Dat maakte hij bekend via de sociale media.

"Op zoek naar hele gemotiveerde, kei lieve en flexibele dogsitters voor mijn lieve schatten. Opgelet: week/weekend, dag/nacht. Wie zich geroepen voelt, stuur me een DM", aldus Van Gucht op Instagram Stories.

Op zoek naar dogsitter(s)

De TV-maker is dus op zoek naar mensen die de komende maanden op zijn honden kan passen. Een en ander heeft er misschien mee te maken dat Van Gucht deze zomer zelf naar Kroatië trekt om bij zijn zoontje Mondo te zijn.

"Al verschillende jaren heb ik weinig vakantie kunnen nemen. Niet dat ik me overwerkt voel, maar ik wil deze zomer voldoende lang in Kroatië zijn, om mijn zoontje te zien", klonk het in NINA afgelopen weekend.

Kritiek na interview

Waarop er een stroom van kritiek kwam van mensen die het niet normaal vinden dat een vader er niet gewoon altijd is voor zijn kind - al zijn er ook fans te vinden op de sociale media.

Eindelijk gaat het in de kranten weer over de essentie! Geniet van het weekend en pas geen millimeter aan!



EXCLUSIEF. Ruben Van Gucht trekt deze zomer naar zijn zoontje in Kroatië: “Ik weiger ook maar één millimeter mijn leven aan te passen” https://t.co/aPxp7vhgyN — Geert Langenus (@GeertLangenus) June 14, 2025

EXCLUSIEF. Ruben Van Gucht trekt deze zomer het luxe leventje van een VRT journalist en zo hebben ze er vele en het totaal kost zeer veel geld aan de burger, maak er een zuivere nieuwszender van met neutrale journalisten ter plaatse — palem (@doederniettoe) June 14, 2025

De duizendpoot van de ⁦@VRT⁩ 👌🏼 #ikbenfan ⁦@rvangucht⁩



EXCLUSIEF. Ruben Van Gucht trekt deze zomer naar zijn zoontje in Kroatië: “Ik weiger ook maar één millimeter mijn leven aan te passen” https://t.co/O8WIeEmhHr — Hilde Stroobant (@HildeStroobant) June 14, 2025