Op het lijstje van Antwerp? Coach geeft interesse toe en is zeer duidelijk over zijn toekomst

Royal Antwerp FC is nog steeds op zoek naar een nieuwe coach naar volgend seizoen toe. Rik De Mil was/is topkandidaat, maar ook Vincent Euvrard stond op de kandidatenlijst.

Vincent Euvrard beleefde een goed eerste seizoen met Dender op het hoogste niveau en kon de Oost-Vlamingen vrij makkelijk in eerste klasse houden. En dat was ook de andere clubs niet ontgaan.

Interesse genoeg

Royal Antwerp FC zette hem op het verlanglijstje, terwijl er ook andere clubs interesse toonden in de trainer. Uiteindelijk besliste hij echter om gewoon bij Dender te blijven in het nieuwe seizoen.

Ondertussen zijn ook bij Dender de trainingen begonnen - de spelers kregen iets langer vakantie dan vorig seizoen, toen ze er heel erg snel aan begonnen en ook goed aan de jaargang begonnen.

Top-12 als doel

Euvrard heeft zich in Het Nieuwsblad uitgesproken over de interesse van een aantal clubs: "Ik ben hier nog supergraag. Toen ik op 1 juni met vakantie vertrok, gaf ik sportief manager Julien Gorius mee dat ik zeker zou blijven. Ik geef toe dat er interesse was, maar ik communiceerde daar steeds open over met CEO Belinda Siahaan."

Voor Euvrard is het duidelijk: in het nieuwe seizoen is de top-12 opnieuw het doel. De druk ligt volgens hem even hoog als vorig jaar, ook al is het door de competitiehervorming mogelijk dat er misschien wel niemand zakt dit seizoen.