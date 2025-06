Done deal: JPL-club troeft Ajax af en heeft middenvelder te strikken

Cercle Brugge heeft Ibrahima Diaby helemaal beet. De 18-jarige middenvelder komt over uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en tekent een contract van vier seizoenen tot juni 2029 op Jan Breydel.

Het hing al een tijdje in de pijplijn, maar nu is het ook definitief: Ibrahima Diaby tekent een contract voor vier seizoenen bij De Vereniging en zal zo tot minstens juni 2029 verbonden zijn aan Cercle Brugge.

Diaby had ook een kans om een eerste profcontract te tekenen bij PSG en stond ook in de belangstelling van Ajax Amsterdam, maar de middenvelder had een duidelijk plan.

Zowel bij PSG als bij Ajax was het misschien iets moeilijker om (snel) door te breken in de A-kern, terwijl er in de Jupiler Pro League meer dan waarschijnlijk wél kansen liggen voor de 18-jarige jongeling.

Doorgroeimogelijkheden

De medische proeven zijn ondertussen al achter de rug en dus tekende hij bij De Vereniging voor vier seizoenen. "Ik ben heel blij om deel uit te maken van de groen-zwarte familie."

"Ik kijk ernaar uit om de alle Cercle-fans snel in het stadion te zien", aldus Diaby in een eerste reactie op de webstek van De Vereniging. Ibrahima is van nature een defensieve middenvelder die fysiek dominant is en tegelijkertijd rust uitstraalt aan de bal. Bij Cercle krijgt hij nu de kans om de volgende stap te zetten in zijn carrière.