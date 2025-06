Het gaat van kwaad naar erger: "Diehards van Royal Antwerp FC haken af door de gang van zaken"

Het loopt niet lekker bij Royal Antwerp FC. En dat weerspiegelt zich ook bij de supporters van de ploeg.

Royal Antwerp FC heeft het niet gemakkelijk. De zoektocht naar een nieuwe trainer loopt bijzonder moeizaam. Van Rik De Mil naar Ivan Leko en vervolgens bij Stef Wils uitkomen ligt moeilijk.

Maar het trainersvraagstuk is lang niet het enige probleem waardoor het enthousiasme bij de achterban van The Great Old bijzonder laag ligt, zo oordeelt Patrick Goots.

“Het begon met die stijgende abonnementsprijzen natuurlijk”, vertelt de analist aan Gazet van Antwerpen. “Vervolgens greep de club naast Europees voetbal én dan is er nog het uitblijven van transfers. Buiten Hairemans en Foulon zijn er nog geen nieuwkomers, terwijl publiekslieveling Chery vertrok.”

Supporters van Royal Antwerp FC haken af

Dat leeft enorm bij de supporters, zeker ook omdat de competitie start met een duel op de Bosuil tegen regerend landskampioen Union SG en dat heel snel dichterbij komt.

“Tegen dan moet Antwerp een valabel elftal op de been kunnen brengen, want de competitiestart met vervolgens ook Genk uit (speeldag 2) en Charleroi uit (speeldag 4) oogt pittig”, gaat Goots verder.

“Sommige diehards zullen blijven zeggen: 'Wij hebben jaren liggen klungelen in tweede klasse en komen te allen tijde kijken'. Maar ik ken binnen mijn vriendenkring ook heel wat diehards - géén successupporters - die afhaken door de gang van zaken”, is Goots duidelijk.