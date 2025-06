OFFICIEEL: Antwerp heeft zijn nieuwe hoofdtrainer eindelijk beet en duidt oud-speler aan als assistent

Het was lang wachten, maar Antwerp heeft zondag zijn nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Stef Wils is vanaf nu T1.

Na een lange zoektocht is het eindelijk officieel: Antwerp heeft zijn nieuwe hoofdcoach voorgesteld. Stef Wils is vanaf nu T1 van The Great Old. Faris Haroun wordt zijn assistent.

Wils eindigde zijn carrière in 2019 bij Lyra-Lierse. Nadien ging hij meteen bij Antwerp aan de slag. Eerst als trainer van de U18.

Later werd hij assistent bij de beloften. In de zomer van 2023 zette hij de stap naar de A-ploeg, waar hij assistent werd van Mark Van Bommel.

Later hielp hij ook Jonas De Roeck en Andries Ulderink. Voor Wils wordt het dus zijn eerste opdracht als hoofdcoach.

Antwerp richtte eerder zijn pijlen op Ivan Leko en Rik De Mil. Leko koos voor een avontuur bij KAA Gent, terwijl De Mil zijn contract bij Charleroi verlengde.