Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck komt al met duidelijke waarschuwing voor zijn spelers

Zulte Waregem begon als eerste JPL-club aan zijn voorbereiding. Na enkele oefenmatchen is voor coach Sven Vandenbroeck duidelijk dat het beter moet.

Zulte Waregem begon met enkele grote overwinningen aan zijn voorbereiding. Coach Sven Vandenbroeck is voorlopig nog absoluut niet tevreden met hoe het loopt.

"Qua trainingsvormen zullen we niet afwijken van wat we al gepland hadden. We zullen nu sowieso iets intensiever gaan trainen, maar de ingesteldheid zal echt wat scherper moeten", is hij heel duidelijk bij Het Nieuwsblad.

De eerste oefenwedstrijd werd met 0-5 gewonnen van Oudenaarde. Nadien werd er met 0-8 gewonnen van PSV 1820. Een zeer opvallende oefenmatch, maar coach Vandenbroeck komt met een verklaring.

"Zij hebben ons in januari uit de nood geholpen toen we op zoek waren naar een natuurgrasveld voor de oefenmatch tegen Roda", zegt hij.

"We werden er formidabel én gratis ontvangen. Daarom beloofden we hen – mits promotie naar de Jupiler Pro League – dat we zouden langskomen voor een oefenwedstrijdje."