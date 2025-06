Beerschotfans zien voormalig Speler van het Jaar terugkeren naar thuisland

Beerschot degradeerde afgelopen seizoen naar de Challenger Pro League. Terwijl het bouwt aan een competitieve ploeg voor tweede klasse, neemt het ook afscheid van enkele spelers.

Na een moeizaam seizoen degradeerde Beerschot kansloos naar de Challenger Pro League. Het heeft ondertussen al een nieuwe coach aangesteld. Mo Messoudi moet de Antwerpenaren terug brengen naar het hoogste niveau.

Dat zal wel zonder een voormalige sterkhouder moeten gebeuren. Davor Matijas keert namelijk terug naar zijn thuisland. Hij gaat aan de slag bij HNK Gorica. Dat heeft Beerschot zelf gecommuniceerd via de clubkanalen.

Matijas speelde drie seizoenen voor Beerschot en was vooral van cruciaal belang in het kampioenenjaar in tweede klasse. Zijn excentrieke stijl en katachtige reflexen leverden hem zelfs de prijs "Manneke van het Jaar" op in het seizoen 2023-2024.

Dit seizoen begon hij nog wel als nummer één, maar hij verloor zijn plaats aan Nick Shinton. Aan het eind van het seizoen kreeg de jonge Emile Doucouré de kans om zich te onderscheiden. Dat deed hij uitstekend, waardoor Doucouré mogelijks eerste keuze zal zijn volgend seizoen.

Matijas werkte in totaal 47 wedstrijden af voor Beerschot. Hij speelde ook één wedstrijd voor aartsrivaal Antwerp. Dat was de gewonnen bekerfinale in 2020, toen Club Brugge in een leeg Koning Boudewijnstadion werd verslagen met 1-0.