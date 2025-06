Engelsen geven alles en iedereen het nakijken: 'Tottenham tast in buidel en heeft opnieuw een Rode Duivel in de rangen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Koni De Winter agaat deze zomer een knaltransfer maken. De geïnteresseerde clubs staan in de rij, maar het is een Engelse topclub die voluit wil gaan.

Internazionale FC, Juventus FC, SSC Napoli, FC Porto, SL Benfica, West Ham United, Crystal Palace,… Eén voor één werden de clubs gelinkt aan de transfer van Koni De Winter.

Het is dan ook een understatement om te stellen dat de drievoudig Rode Duivel gegeerd wild is. De penningmeester van Genoa CFC wrijft zich alvast in de handen.

Dertig miljoen euro

De Engelse media weten dat Tottenham Hotspur het gaspedaal wil indrukken. The Spurs bereiden een bod voor van een slordige dertig miljoen euro om De Winter naar Londen te halen.

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 23-jarige verdediger op 22 miljoen euro. Genoa mikt echter enkele miljoenen hoger.

Belgische erfenis in Londen

Het is Tottenham alvast menens. The Spurs willen na onder anderen Mousa Dembélé, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld nog eens een Belg in de kleedkamer.