John Textor neemt belangrijke beslissing en verkoopt aandelen voor 200(!) miljoen euro

John Textor is een man die al voor veel opschudding heeft gezorgd in ons voetbal. Ook bij andere clubs uit zijn imperium zorgt hij soms voor consternatie. Al neemt hij nu afstand van de aandelen van één van zijn clubs.

John Textor kwam de voorbije maand opnieuw in het nieuws door de naamsverandering van tweedeklasser RWDM naar Daring Brussels. Het is niet de eerste frats onder het bewind van de Amerikaan die bij de Brusselse supporters in het verkeerde keelgat schiet.

RWDM maakt deel uit van het imperium van Textor. Onder de naam Eagle Football Holdings Limited zitten ook nog clubs zoals Botafogo (Brazilië), het Franse Olympique Lyon en Crystal Palace uit de Premier League.

Maar nu gaat Textor zijn aandelen van Crystal Palace van de hand doen. Hij bezit zo'n 45 procent van de aandelen bij de Engelse club en gaat die verkopen voor een slordige 200 miljoen euro. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De overnemer is Woody Johnson, eigenaar van een American Footballploeg (New York Jets).

Textor verkoopt zijn aandelen omdat Lyon en Crystal Palace allebei in de Europa League zijn beland. Volgens de regels van de UEFA is het verboden dat twee clubs van dezelfde eigenaar in éénzelfde competitie actief zijn. En dus moest hij zijn aandelen bij één van beide teams van de hand doen.

Voor de fans van Daring Brussels zal het (voorlopig) weinig soelaas brengen. Zij zijn nog steeds in alle staten door de beslissing tot naamsverandering. Maar het heeft er niet meteen schijn van dat die keuze teruggedraaid zal worden.