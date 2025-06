Romelu Lukaku spreekt in interview onder meer over terugkeer naar Anderlecht: "Familiaal zou dat het beste moment zijn"

Romelu Lukaku geeft niet veel interviews. Maar wanneer hij dat wel doet, spreekt de spits klare taal. Zo gaf hij bij Het Laatste Nieuws onder meer zijn kijk op de huidige situatie bij Anderlecht.

Na een geweldig seizoen waarin hij de Italiaanse landstitel behaalde met Napoli, vond Romelu Lukaku de tijd om een uitgebreid interview te geven aan de collega's van Het Laatste Nieuws. En daarbij ging hij geen enkel onderwerp uit de weg.

Over de komst van Kevin De Bruyne naar Napoli sprak Lukaku zich, uiteraard, zeer positief uit: "Ik blijf sowieso bij Napoli. En ik ben heel blij dat Kevin komt. Hij is wat we nodig hebben om de volgende stap te zetten. We willen niet enkel bevestigen, maar ook beter worden."

Lukaku heeft al enkele keren aangegeven dat hij op een dag zal terugkeren naar de club waar het voor hem allemaal begon. "Ik keer sowieso terug naar Anderlecht. Ik heb nog een contract bij Napoli voor twee seizoenen en dat wil ik uitdoen. Daarna is het misschien tijd om naar huis te komen, dat heb ik aan mijn oudste zoon beloofd. Familiaal gezien is 2027 dus het ideale moment. Maar als ik nog op het allerhoogste niveau meekan, zal ik dat wel doen", aldus de topschutter aller tijden van de Rode Duivels.

Maar voor hij terugkeert, moeten ze bij Anderlecht de interne strubbelingen zien op te lossen. "Om te presteren heb je stabiliteit nodig. Die is er niet en komt er ook niet als er een interne oorlog woedt. Ik hoop dat dit het jaar van de heropbouw zal zijn op Anderlecht", gaat Lukaku verder.

Ook na de carrière lijkt Lukaku het voetbal niet meteen los te zullen laten: "Ik denk wel dat ik een goede coach zou zijn. Geen speler-trainer zoals Kompany indertijd, maar echt een coach. Maar wat me nog beter zou liggen, is hoofd van de jeugdwerking zijn!"