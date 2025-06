Union-verdediger op weg naar het buitenland, Turkse topclub wil hem inlijven

Na de landstitel is het afwachten welke sterkhouders Union trouw blijven en wie andere oorden opzoekt. De voorbije jaren was het telkens een leegloop bij de Unionisten en daar lijkt ook dit jaar niet meteen verandering in te komen.

Hoewel de vetpotten en de prestige van de Champions League twee troeven zijn voor Union, lijkt het er toch op dat een aantal basiskrachten afscheid zullen nemen van de Brusselaars. Zo lijken Noah Sadiki en Franjo Ivanovic klaar voor een transfer, maar ook een trouwe soldaat uit de defensie lijkt te gaan vertrekken. Het is niet Christian Burgess, die eerder al aangaf ook na het kampioenschap te blijven. Wel zijn collega-verdediger Koki Machida. De Japanner zou een transfer kunnen maken met nog amper één seizoen op zijn resterende contract. Volgens Turkse media denkt Galatasaray aan Machida. Zij zien in hem een ideale versterking in de verdediging. Galatasaray won de voorbije seizoenen de landstitel in Turkije en behaalde dit seizoen zelfs de dubbel. Als Union nog wat geld wil verdienen aan Machida, is het nu het moment om de 27-jarige verdediger te verkopen. Anders kan de Japanner volgend seizoen gratis vertrekken. Dat is toch een scenario dat ze bij Union willen vermijden. Met Machida zou een sterkhouder van de voorbije jaren vertrekken. Hij besliste onder meer de bekerfinale in 2024 door het enige doelpunt te scoren tegen Antwerp. Afgelopen seizoen was hij ook een vaste waarde in de kampioenenploeg van Union.