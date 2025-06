Westerlo haalt oude bekende met verleden bij Cercle Brugge, Zulte Waregem, STVV en Gent in huis

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Igor Vetokele, die afgelopen seizoen bij Lommel speelde, stopte op zijn 33ste met profvoetbal. Nu keert hij terug naar KVC Westerlo, een van zijn ex-clubs.

Igor Vetokele moest stoppen met voetballen door een aanhoudend probleem aan de heup. Daarom besloot hij anderhalve maand geleden dat het voldoende was op 33-jarige leeftijd.

Nu heeft hij een nieuwe job te strikken binnen de staff van KVC Westerlo. Dat hebben De Kemphanen bekendgemaakt op de sociale media.

"Na een mooie carrière als profvoetballer zet Igor Vetokele nu de volgende stap in zijn voetbalverhaal, opnieuw in het vertrouwde blauw-geel", aldus Westerlo in een boodschap op de webstek.

Terugkeer bij Westerlo

"Vanaf volgend seizoen draagt KVC Westerlo opnieuw het Elite 1-label, en in dat kader versterkt Igor ons administratieve team binnen de Elite Jeugdwerking. Met zijn ervaring en betrokkenheid is hij een waardevolle schakel in onze jeugdopleiding."

"Welkom terug bij de Kemphanen, Igor!", aldus nog Westerlo. Voor Vetokele is het een eerste stap richting een toekomst na het voetbal. We willen hem dan ook graag veel succes wensen bij zijn nieuwe job.