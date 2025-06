'AC Milan of Manchester United: Ardon Jashari heeft zijn keuze gemaakt'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ardon Jashari heeft een belangrijke knoop doorgehakt in zijn transferdossier. Dat meldt TransferFeed vandaag.

De Zwitserse middenvelder van Club Brugge kiest voor een avontuur bij AC Milan en laat daarmee onder meer Manchester United links liggen.

De 22-jarige Jashari stond al maanden in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. Zowel Manchester United als Fulham toonden concrete interesse, maar de sportieve situatie bij de Engelse clubs bleek voor de controlerende middenvelder niet aantrekkelijk genoeg.

AC Milan daarentegen wist Jashari te overtuigen met een duidelijk sportief plan en een aantrekkelijk project in de Serie A. De Rossoneri hebben inmiddels een bod van 30 miljoen euro, inclusief bonussen, voorbereid.

Club Brugge mikt echter op een transfersom van minstens 40 miljoen euro, wat de onderhandelingen nog spannend maakt. Toch lijkt de deal in een stroomversnelling te komen, aangezien Jashari zelf zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar Italië.

Jashari, die nog tot 2029 onder contract staat bij Club Brugge, was dit seizoen een van de uitblinkers in de Jupiler Pro League. Met zijn tactisch inzicht, fysieke kracht en betrouwbare passing groeide hij uit tot een sleutelspeler op het middenveld.

Als Milan bereid is om het gevraagde bedrag te benaderen, lijkt niets een toptransfer nog in de weg te staan. Club Brugge staat voor een moeilijke beslissing, maar Jashari’s keuze is alvast duidelijk.