Alles op alles om meteen weer te promoveren? Beerschot richt zijn pijlen op polyvalente Franse middenvelder

Beerschot wil snel weer naar 1A en versterkt zich verder: de club staat op het punt Cyril Khetir binnen te halen, een polyvalente middenvelder uit de Franse derde klasse.

Beerschot degradeerde na één seizoen in de Jupiler Pro League meteen weer naar de Challenger Pro League. Coach Dirk Kuyt heeft het schip verlaten.

Mo Messoudi nam al over en zal proberen Beerschot snel weer naar 1A te loodsen. Maar hij zal nog even moeten wachten tot hij over zijn volledige kern voor volgend seizoen beschikt.

De Ratten zullen doelman Davor Matijas zien vertrekken, terwijl er ook al enkele versterkingen aankwamen. Beerschot zou zijn oog nu hebben laten vallen op een nieuwe middenvelder.

Het Nieuwsblad meldt dat het om Cyril Khetir gaat. De club zou al in vergevorderde onderhandelingen zitten over zijn overstap naar de CPL.

Momenteel is Khetir actief bij Aubagne, in de Franse derde divisie. Hij genoot zijn opleiding voordien bij Marseille en zal transfervrij kunnen overkomen. Hij kan een offensieve of defensieve rol op zich nemen.