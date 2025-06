Lukaku ziet dat Club Brugge en Anderlecht moeten oppassen voor... Standard: "Problemen voor de andere Belgische clubs"

Het nieuws over de terugkeer van Marc Wilmots bij Standard was een grote verrassing. Volgens Romelu Lukaku kan deze komst problemen veroorzaken voor verschillende Belgische clubs.

Voormalig bondscoach van de Rode Duivels en ex-aanvaller van Standard, Marc Wilmots, is ondertussen al even de nieuwe sportief directeur van Standard. Hij werd naar Sclessin gehaald om de Luikse club terug naar de top van het Belgische voetbal te brengen.

In een interview met de RTBF heeft Romelu Lukaku gereageerd op deze terugkeer. Hij ziet in de terugkeer van Wilmots een echte bedreiging voor de topteams van de JPL. Hij vindt dat Standard een strategische keuze heeft gemaakt door een sterke dosis lokale DNA terug te brengen.

"Het is goed voor het Belgisch voetbal, want er moet interne concurrentie zijn. Het is iemand die ik heel goed ken en ik denk dat hij de juiste man op de juiste plaats is, om van 0 naar 100 te gaan."

"Het kan problemen veroorzaken voor andere clubs in België. Club Brugge, Anderlecht, iedereen... Het is iemand die het voetbal kent, die op het hoogste niveau heeft gespeeld en getraind. Het kan een echt probleem worden."

Voor Lukaku is Standard op de juiste weg. Hij aarzelt niet om de uitdaging die Wilmots te wachten staat te vergelijken met zijn uitdaging als bondscoach.

"Ik ben eerlijk, ik weet waar hij toe in staat is. Hij heeft het gedaan met de Duivels: we begonnen vanaf nul en, boem boem boem, we waren vertrokken. Dat kan ook het geval zijn bij Standard. Het enige wat ontbreekt zijn de spelers."

En om af te sluiten: "Ik denk dat Anderlecht en Club Brugge zich daarvan bewust zijn. Voor het Belgisch voetbal is het het beste als alle Belgische clubs presteren, om een echte interne competitie te hebben. Wat ik vooral hoop, is dat de jonge Belgische spelers hun kans krijgen, met het oog op het nationale team."