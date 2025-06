'Snel vertrek bij Union SG? Ivanovic op shortlist van Europese club'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Kroatische spits Franjo Ivanovic, momenteel uitkomend voor Union Saint-Gilloise, staat in de belangstelling van het Turkse Besiktas.

De 21-jarige aanvaller van de landskampioen heeft indruk gemaakt in de Belgische competitie en wordt gezien als een van de meest veelbelovende jonge spitsen van het moment.

Beşiktaş is actief op zoek naar versterking in de aanvalslinie, mede door de mogelijke vertrek van Ciro Immobile. Ivanović is een van de namen op hun shortlist, naast onder andere Ali Sowe en Tammy Abraham.

Zijn sterke prestaties bij Union SG, waar hij sinds augustus 2024 onder contract staat, hebben hem op de radar gezet van meerdere Europese clubs.

Ivanovic op shortlist van Besiktas

Met 19 doelpunten en 8 assists in 46 wedstrijden heeft Ivanovic zich ontpopt tot een sleutelspeler bij Union. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op ongeveer 13 miljoen euro. Hoewel er nog geen officieel bod is uitgebracht, lijkt de interesse van Besiktas serieus.

Union SG lijkt voorlopig niet happig om hun goudhaantje zomaar te laten vertrekken, maar in het huidige transferklimaat is niets uitgesloten, zo meldt TransferFeed.