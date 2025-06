Union duwt Gent uit de G5: dit zijn de hallucinante cijfers - en deze vier ploegen zijn er wél nog bij

Union SG heeft in vier seizoenen in de Jupiler Pro League heel wat indruk gemaakt. Elk seizoen opnieuw stonden ze helemaal bovenaan. Door hun prestaties hebben ze nu ook de status van echte topclub weten te bereiken.

Union SG is sinds heden officieel lid van de G5, de vereniging van de vijf beste clubs over de vijf laatste jaren samengeteld. Ze stoten KAA Gent uit de G5 en dat levert hen heel wat extraatjes op.

De G5 wordt bepaald op basis van de eindklasseringen van de laatste vijf seizoenen. Daarbij geldt: hoe lager het puntentotaal, hoe beter. Kampioen worden levert 1 punt op, een tweede plek 2, enzovoort.

Strafpunten

Vijf jaar geleden eindigde Union SG als kampioen in tweede klasse. Doordat er toen achttien ploegen in eerste klasse zaten, levert dat liefst negentien strafpunten op. Toch deden ze het in de vier jaar nadien zo goed dat ze nu ondertussen op amper 27 strafpunten staan.

Daarmee hebben ze zich definitief tussen de topploegen genesteld. Gent hoort er niet meer bij, Club Brugge, Genk, Anderlecht en Antwerp wel. Die laatste ploeg wist een paar jaar geleden Standard uit de top-5 te gooien.

En zo is de 'historische' G5 ondertussen toch al meteen twee leden kwijt. Benieuwd of er de komende jaren nog andere zaken gaan veranderen. Union lijkt alvast zeker te zijn om nog minstens een aantal jaren bovenaan te blijven kamperen, want komend seizoen doen ze al sowieso beter dan de negentiende plaats van vijf jaar geleden.

Op basis van de sportieve resultaten is het de logica zelve dat Union zijn voet naast Club Brugge, Antwerp, Anderlecht en Genk mag zetten. Al zijn de budgetten en de salarissen wel veel kleiner dan de andere topclubs.

Toeschouwers

Union SG moet het tot op heden doen met amper 7700 fans per thuiswedstrijd. Dat staat in schril contrast met de 25.000 en meer bij Club Brugge bijvoorbeeld - een nieuw stadion zou zeker kunnen helpen.

Ook naar de VIP-beleving toe is Het Dudenpark niet te vergelijken met de andere topclubs. Er gaat door de status van G5-club nu wel meer geld afvloeien naar de Brusselaars, met dank ook aan onder meer iets meer TV-gelden.

Wat met de toekomst?

Club Brugge blijft voorlopig de primus over de voorbije vijf seizoenen heen. Anderlecht heeft één echt slecht seizoen dat het nog drie jaar moet meezeulen, Antwerp gaat een paar van zijn betere jaren binnenkort verliezen.

Benieuwd welke impact dat zal hebben de komende jaren. Het is in ieder geval voor elk team mogelijk om op vijf goede jaren te bouwen om in de G5 te komen. Misschien kan het Zulte Waregem of La Louvière ook inspireren ...