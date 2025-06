Welke plannen heeft Club Brugge deze zomer met Cisse Sandra?

Cisse Sandra is terug bij Club Brugge, waar hij aan de voorbereiding begonnen is. Al is de vraag vooral voor hoelang dat een feit zal zijn.

De 21-jarige middenvelder, die de afgelopen seizoenen werd uitgeleend aan Excelsior Rotterdam en Willem II, is opnieuw aangesloten bij de A-kern voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op de eerste training viel meteen op hoe fysiek sterker hij is geworden. Hij krijgt volgens TransferFeed deze zomer een nieuwe kans om zich te bewijzen bij Club Brugge. Club Brugge wil Sandra deze voorbereiding nauwlettend volgen. De staf is benieuwd of hij zich kan meten met de concurrentie op het middenveld, waar de strijd om speelminuten hevig is. Cisse Sandra krijgt zijn kans bij Club Brugge tijdens de voorbereiding Zijn contract loopt nog tot medio 2027, maar dat biedt geen garanties. Er zou al intern rekening gehouden worden met een mogelijk vertrek, mocht hij de verwachtingen niet inlossen. Sandra zelf lijkt vastberaden om zijn kans te grijpen. Zijn fysieke metamorfose en gretigheid op training tonen aan dat hij alles op alles zet om alsnog door te breken bij blauwzwart. Toch is de boodschap duidelijk: wie niet overtuigt in de voorbereiding, moet uitkijken naar een andere oplossing. Voor Sandra wordt het dus een zomer van de waarheid.