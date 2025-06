Beveren verrast met gewezen icoon van ... Sporting Lokeren

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

SK Beveren is klaar met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. En daarbij hoort ook een complete staf, inclusief een gewezen clubicoon van ... Sporting Lokeren.

"Vandaag zijn onze Leeuwen met de eerste veldtraining echt aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. De sportieve staf verwelkomde met Nill De Pauw (assistent) en Jeroen De Bisschop (keeperstrainer) meteen twee nieuwe gezichten op het trainingsveld."

"Nill De Pauw is uiteraard geen onbekende in het voetbal. Als speler kwam hij uit voor achtereenvolgens Lokeren, Guingamp, Zulte Waregem, Rizespor, Atromitos en Antwerp. In 2022 hing de aanvaller zijn voetbalschoenen aan de haak."

"Vorige zomer ging hij aan de slag als jeugdtrainer bij Geel-Blauw. Nu vervoegt De Pauw de technische staf om naast zijn rol als assistent ook een brug te vormen tussen de jeugd en het eerste elftal", aldus Beveren op haar webstek.

Staff wordt nog verder uitgebreid

Jeroen De Bisschop wordt dan weer doelmannentrainer bij het team. Hij komt over van Westerlo. Ook physical coach Thomas van der Heijden zal nog aansluiten.

Rogier Molhoek (assistent-coach), Johan Verelst (video-analist) en Regis Kangafu (individueel video-analist) vervolledigen het team van T1 Marink Reedijk.