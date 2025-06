Anderlecht haalt oude piste weer boven: Marokkaanse aanvaller opnieuw in beeld

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht zou Mourad El Ghezouani volgen, die deze winter al interesse van paars-wit genoot. De club zou kunnen overschakelen naar de aanval, maar er is nog niets concreets ondernomen.

De transferperiode van Anderlecht is verre van voorbij. De Brusselse club blijft verschillende aanvallende profielen verkennen, met als doel de aanvalslinie aan te vullen. Sommige pistes zijn nieuw, andere komen weer naar voren.

Journalist Oscar Manteca meldt dat Mourad El Ghezouani opnieuw in de belangstelling staat bij paasr-wit. In januari werd hij ook al gelinkt aan Anderlecht. Het gaat om een 26-jarige Marokkaanse aanvaller die uitkomt voor Elche in de Spaanse tweede divisie.

El Ghezouani scoorde 9 doelpunten in 31 La Liga 2-wedstrijden vorig seizoen. Ondanks een geschatte waarde van 1,4 miljoen euro volgens Transfermarkt, zou Elche ongeveer 3 miljoen euro willen ontvangen om hem te laten vertrekken.

De speler heeft Spanje nog nooit verlaten sinds het begin van zijn carrière. Hij werd nog nooit opgeroepen voor het A-elftal van Marokko.

Anderlecht zou deze piste de komende dagen kunnen heropstarten, maar er is nog geen concrete actie ondernomen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.