'Club Brugge slaat toe en gaat met miljoenenbod shoppen in Ligue 1'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge wil er vol voor gaan op de transfermarkt. Ook deze zomer willen ze een aantal stevige duels doen. Daarbij komt nu ook een deal van liefst vijf miljoen steeds nadrukkelijker in beeld.

Club Brugge weet dat het deze zomer wel eens heel wat spelers zou kunnen kwijtspelen en dus moeten ze ook voor de nodige vervangers zorgen. Eentje lijkt alvast heel wat dichterbij te komen.

Herba Guirassy van Nantes staat volgens L'Equipe in de nadrukkelijke belangstelling van Club Brugge. Er zou zelfs al een bod van vijf miljoen euro gepleegd zijn om hem in te lijven.

Vijf miljoen euro op tafel?

De 18-jarige Franse linksbuiten ligt nog tot juni 2028 onder contract bij Nantes en dus hebben de Fransen een sterke onderhandelingspositie. De man uit Angers is al sinds 2019 een jeugdproduct van Nantes.

(🟡🟢)



🚨Le Club Bruges🇧🇪 va formuler au #FCNantes une offre de 5M€ pour Herba Guirassy 🇫🇷 dans les prochains jours 🔜



➡️Il est l'une des priorités du club belge qualifié pour la Ligue des Champions cet été 👀



(@lequipe) pic.twitter.com/9vii0CC3FP — Transfert Radar (@TransfertRadar) June 26, 2025

Dit seizoen moest hij het bij Nantes vooral stellen met (korte) invalbeurten. In totaal kreeg hij 337 speelminuten in de Ligue 1, verdeeld over liefst negentien wedstrijden. Toch wist hij knap twee keer te scoren.

En dus lijkt hij meteen spek naar de bek van blauw-zwart. Een topper in huis halen, beter maken en met (veel) winst te verkopen is ook deze keer misschien wel het devies.