Miljoenen naar Limburg? 'Duitse topclub klopt aan voor jeugdproduct Anderlecht en Genk'

Een paar weken geleden was er al het gerucht dat Arsenal bij Leicester City zou hebben aangeklopt om Bilal El Khannouss los te gaan weken voor de nodige miljoenen.

Andere bronnen spraken dat meteen tegen en dus was het wachten op een nieuwe club die zich zou roeren. Dat zou nu uiteindelijk Bayer Leverkusen moeten gaan worden.

De Duitsers hebben er versterking nodig, zeker nu er met Florian Wirtz een absolute topper vertrokken is naar Liverpool. En de Duitsers hebben daardoor ook meer dan de nodige fondsen verkregen.

🚨 Transfer Alert! 🚨



Leicester City's rising star Bilal El Khannouss is in Bayer Leverkusen's sights as a potential replacement for Florian Wirtz! 👀💼



Will he make the move? 🤔💰#LeicesterCity #BilalElKhannouss Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga #TransferNews pic.twitter.com/z4W49pIHHU