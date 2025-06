Miljoenenverkoop komt steeds dichter bij voor Genk: na Duitse en Engelse topclubs nu ook Italiaanse topclub aan het azen

Het aantal teams dat Tolu Arokodare wil is al lang niet meer op één of zelfs twee handen te tellen. De speler heeft de clubs voor het uitkiezen. Zelf zou hij de Premier League verkiezen, maar daarmee is nog niets gezegd.

Bayern München, Borussia Dortmund en Stuttgart zijn al een aantal weken geïnteresseerd in Tolu Arokodare, de topschutter van Genk. Ook Besiktas roerde zich eerder al voor hem.

Vanuit Engeland zijn er ook diverse ploegen geïnteresseerd. Deze week kwam Manchester United nog op de proppen en de bonkige spits zou zelf een overstap naar de Premier League zeker heel erg graag hebben.

🚨🌕 | Genk centre-forward Tolu Arokodare is one of the names in AC Milan's shortlist.@PietroMazzara 🇳🇬 pic.twitter.com/yIizxMFKHa — Milan Matters (@MilanMatters) June 26, 2025

Maar er zijn nog meer kapers op de kust. Nu hebben ze volgens Italiaanse bronnen ook bij AC Milan het vizier namelijk op de topschutter van de Jupiler Pro League gericht.

Premier League? Of toch Duitsland of Milaan?

Tolu zelf zal iets te zeggen hebben in de uiteindelijke deal die wordt gesloten. Genk wil minstens twintig miljoen euro voor hem vangen, maar is ook formeel dat ze hem niet willen tegenhouden deze zomer.

De kans dat hij een van de komende weken dus ergens tekent is groot. Wordt het in de Premier League of komt er toch nog iemand uit een andere competitie de transfer afsnoepen? Wait and see ...