Europese topclub heeft interesse in Tolu, prijskaartje is bekend: Genk-spits reageert zelf op mogelijke droomtransfer

Tolu Arokodare zal deze zomer, behoudens een enorme verrassing, vertrekken bij KRC Genk. Hij zou op interesse kunnen rekenen van onder meer Manchester United.

De kans dat Tolu Arokodare deze zomer vertrekt bij KRC Genk is enorm groot. De boomlange Nigeriaan aast op een transfer na zijn geweldige seizoen.

De spits scoorde afgelopen seizoen 21 doelpunten, wat van hem de topschutter maakte. Hij scoorde net zoveel als Adriano Bertaccini, maar had meer goals in uitwedstrijden wat hem een voordeel gaf in de topschutterslijst.

Hij kan logischerwijs op heel wat interesse rekenen. Zo zouden clubs als Manchester United uit de Premier League en Besiktas uit de Turkse Süper Lig belangstelling tonen. Er zou een prijskaartje van 20 miljoen euro plakken op Tolu.

Zelf heeft hij een voorkeur. "Het is natuurlijk een droom om in de Premier League te spelen, en ik houd het zeker in de gaten. Welke opties ik ook heb, ik zal de tijd nemen om de beste beslissing te maken", zei hij bij SportsBoom.

"Ik ben fan van Manchester United, en als het gebeurt, zou dat enorm veel betekenen voor mij en mijn familie", besluit Tolu.