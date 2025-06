OFFICIEEL: Sporting Hasselt rondt opvallende transfer af en plukt verdediger weg bij JPL-club

Sporting Hasselt heeft er een opvallende nieuwe aanwinst bij. Daniel Tshilanda komt namelijk over van Union SG.

Sporting Hasselt greep afgelopen seizoen naast de promotie naar de Challenger Pro League. De club wil opnieuw meedoen om te stijgen.

Er werden daarom al enkele mooie transfers gedaan. Zo tekende Tuur Dierckx, die nog zonder club zat nat het faillissement van KMSK Deinze, een contract.

Op donderdag kondigde de club nog een opvallende versterking aan. Daniel Tshilanda komt namelijk over van Union SG, waar hij de jeugdreeksen doorliep.

De 19-jarige centrale verdediger zat afgelopen seizoen 13 keer in de selectie van de A-kern, zonder in te vallen. In totaal kwam hij slechts één keer in actie bij Union.

Tshilanda was dus nagenoeg uitsluitend actief bij de U23. Hij tekende een contract bij de Spor tot 2028. Vorige maand kwam hij in actie bij de U20 van Congo op het Afrikaanse kampioenschap U20.