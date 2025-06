OFFICIEEL: Tweevoudig JPL-topschutter hangt zijn schoenen aan de haak

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jérémy Perbet heeft besloten om een einde te maken aan zijn voetbalcarrière. De ondertussen 40-jarige Perbet was het afgelopen seizoen nog even actief bij Braine in de derde amateurafdeling, maar houdt het nu definitief voor bekeken.

Eén van de zuiverste doelpuntenmakers die de afgelopen decennia op onze Belgische velden heeft rondgelopen, stopt met voetballen. Jérémy Perbet heeft, na een carrière van meer dan twintig jaar, aangekondigd te stoppen. Dat deed de 40-jarige Fransman via een bericht op zijn Instagram-pagina. Perbet speelde het afgelopen seizoen enkele maanden voor Braine, een team uit de derde amateurafdeling. Maar in november werd dat contract alweer stopgezet. In de Jupiler Pro League maakte de aanvaller naam als goalgetter pur sang. Hij scoorde meer dan 100 doelpunten in eerste klasse, voor onder meer RAEC Mons, Charleroi, KAA Gent, KV Kortrijk en Oud-Heverlee Leuven. Perbet eindigde ook twee keer als topschutter in onze competitie. In het seizoen 2011-2012 trof hij 25 keer raak voor Mons. En ook tijdens zijn periode bij Charleroi was hij een keer topschutter. In 2015-2016 maakte hij 24 doelpunten. De Franse spits kwam uiteindelijk aan bijna 300 doelpunten in zijn carrière. In het buitenland speelde hij onder meer voor het Spaanse Villarreal en het Turkse Istanbul Basaksehir.