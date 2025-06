'Rode Duivel met verleden bij Club Brugge heeft dan toch nieuwe club gevonden'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hoe gaat het nu met Cyril Ngonge? De aanvaller van Napoli beleefde een groot moment in 2024, toen hij Rode Duivel werd onder Domenico Tedesco, maar nu moet hij zich herpakken.

Het jaar 2024 was een jaar van verwezenlijkte dromen voor Cyril Ngonge (25 jaar): na een goede periode bij Hellas Verona, verdiende de Belgisch-Congolese aanvaller een prestigieuze transfer naar Napoli, dat 20 miljoen euro heeft uitgegeven om hem aan te trekken.

Rode Duivel onder Tedesco

Ondanks beperkte speeltijd wist Ngonge Domenico Tedesco te overtuigen om hem een kans te geven: de voormalige Brugse jeugdspeler werd vorig oktober opgeroepen voor de nationale ploeg en werd officieel Rode Duivel door 3 minuten te spelen tegen Italië.

Toch verliep het seizoen 2024-2025 van Cyril Ngonge niet zoals gepland. Hoewel hij 18 Serie A-wedstrijden voor Napoli heeft gespeeld en dus officieel kampioen van Italië is, vond hij de weg naar het doel niet en gaf hij geen assist, en was hij slechts één keer basisspeler.

Op zoek naar speeltijd

Kortom: hij zal nu speeltijd moeten krijgen, zeker als hij hoopt weer op de radar te komen van Rudi Garcia, de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens Nicolo Schira, een Italiaanse transferexpert, is er bijna een oplossing gevonden.

Cyril Ngonge zal naar alle waarschijnlijkheid naar Torino gaan - het is niet duidelijk of het om een huurbeurt of een vaste transfer gaat. De Belg wordt geschat op 8 miljoen euro, maar Napoli betaalde anderhalf jaar geleden 20 miljoen voor hem. Een verkoop zal zeker niet voor een vriendenprijs zijn, aangezien de speler nog tot 2028 onder contract staat...