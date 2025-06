We kennen bijna alle affiches: dit zijn de bekende achtste finales op het WK voor clubs

Het WK voor Clubs is in volle gang in de Verenigde Staten, en de affiches voor de achtste finales beginnen vorm te krijgen. Zes van de acht wedstrijden zijn al bekend.

Na de overwinningen van Inter Milan en Borussia Dortmund woensdagavond- en nacht, zijn 6 van de 8 wedstrijden in de achtste finales van de FIFA Club World Cup al bekend. Met een absolute kraker op het programma. PSG zal het opnemen tegen Inter Miami, met niemand minder dan Lionel Messi. Een affiche die zeker voor vuurwerk zal zorgen, in tegenstelling tot vele poulewedstrijden in dit omstreden toernooi. De wedstrijd staat gepland voor zondag (18:00 uur Belgische tijd) in Atlanta. Voor Vincent Kompany en Bayern München staat diezelfde dag (22:00 uur) een wedstrijd tegen de Braziliaanse club Flamengo op het programma. De winnaar zal vervolgens de winnaar van PSG - Inter Miami treffen. Brazilië is overigens goed vertegenwoordigd in deze achtste finales, aangezien Botafogo en Palmeiras elkaar zaterdag zullen treffen (18:00 uur). Een Europese kraker staat zaterdag op het programma (22:00 uur): Benfica neemt het op tegen Chelsea. Inter Milan zal aan de andere kant een vierde Braziliaanse club, Fluminense, treffen op maandag (21:00 uur). De laatste al bekende wedstrijd zal Borussia Dortmund tegen Monterrey zijn. (28 juni, 18:00 uur): Palmeiras - Botafogo (28 juni, 22:00 uur): Benfica - Chelsea (29 juni, 18:00 uur): Paris SG - Inter Miami (29 juni, 22:00 uur): Flamengo - Bayern (30 juni, 21:00 uur): Inter Milan - Fluminense (1 juli, 03:00 uur): 1e groep G - 2e groep H (1 juli, 21:00 uur): 1e groep H - 2e groep G (2 juli, 03:00 uur): Borussia Dortmund - Monterrey