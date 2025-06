Ambitie om terug te promoveren is duidelijk: Kortrijk zo goed als rond met jeugdproduct Celtic

KV Kortrijk is al heel actief geweest op de transfermarkt en voorlopig houdt het niet op want de volgende aanwinst zit al in de pijplijn.

Na 17 seizoenen op het hoogste niveau in België degradeerde KV Kortrijk vorige maand naar de Challenger Pro League. Enkele spelers zoals Dion De Neve en Abdoulaye Sissako vertrokken bij De Kerels maar langs inkomende kant zit Kortrijk niet stil om de kern te versterken.

Met Michiel Jonckheere als nieuwe hoofdcoach werden onder meer Gilles Ruyssen en Lennard Hens al aangekondigd als aanwinsten in het Guldensporenstadion maar op Twitter lanceert Sacha Tavolieri dat de transferdrang van de Veekaa nog niet gestild is.

Zo weet hij dat Kortrijk rond is met het Schotse Celtic voor de transfer van Matthew Anderson. De 21-jarige Anderson werd vorig seizoen nog uitgeleend aan het Admira Wacker in de Oostenrijkse tweede klasse maar zal dus niet kunnen doorbreken bij de Schotse grootmacht.

Desondanks zal Anderson toch met enkele adelbrieven aankomen in Kortrijk. Zo was hij steevast international bij de U21 van Schotland en speelde hij in 2023 mee toen de Schotten met 0-2 wonnen van België op Schiervelde in 2023.

Hoewel Anderson vaak als linksachter wordt uitgespeeld, heeft hij ook al als linksvoor of centrale middenvelder gefungeerd. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo'n €350.000. Celtic nam hem in 2020 over van zijn jeugdploeg maar Anderson heeft nooit de Schotse eerste klasse gehaald.