Barcelona? Nee bedankt. Perisic is eruit waar zijn toekomst ligt

Hij is ondertussen al 36 jaar maar Ivan Perisic denkt nog lang niet aan stoppen met voetballen. De Kroaat was einde contract bij PSV en dus ging de geruchtenmolen van start.

Via Schiervelde en het Jan Breydelstadion streek Perisic onder meer neer bij Borussia Dortmund, Inter Milan, Bayern München en Tottenham. kortom, de Europese top. Daarna trok hij terug naar Kroatië maar was zijn carrière nog niet over want Perisic trok opnieuw naar West-Europa in 2024 om te tekenen bij PSV in Nederland.

Met PSV werd hij afgelopen seizoen landskampioen en door zijn aflopende contract was het de vraag waar zijn toekomst lag. Op zijn 36e een stapje terug zetten? Niet bepaald want geruchten deden de ronde dat er een flirt met het Barcelona van Hansi Flick aan de gang was. Barcelona koos enkel voor Nico Williams van Athletic Bilboa, een van de smaakmakers op het EK in 2024.

Vrijdag probeerde nog één club om Perisic een last minute aanbieding te doen maar ook voor het Bayer Leverkusen van Erik ten Hag plooide de Kroatische winger niet. Zijn besluit stond vast en werd later de dag bevestigd: Perisic blijft nog 2 jaar langer in Eindhoven voetballen.

Transferdeuren open in Eindhoven

Met het vertrek van Noa Lang en Mark Tilman in het verschiet, vertrekt er heel wat aanvallende kracht bij PSV. Perisic lijkt zo nu al zeker van zijn plaats in de basis volgend seizoen ondanks de leeftijd. Een plaats die wellicht niet zeker was in Catalonië of Leverkusen.

Want ook Johan Bakayoko, die op de bank verzeild geraakt was bij PSV, lijkt te vertrekken deze zomer. Zo zal Perisic wellicht heel wat nieuwe namen rond hem krijgen die hij met zijn ervaring kan ondersteunen in de Eredivisie.