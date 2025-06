Officieel: Dirk Kuyt heeft één week na vertrek bij Beerschot al een nieuwe job beet

Amper één week nadat Beerschot en Dirk Kuyt aankondigden dat het contract van de trainer niet verlengd zou worden, heeft Kuyt zijn handtekening al ergens anders gezet.

Zijn zaakwaarnemer zei het eerder deze week al en nu wordt het ook bevestigd op de clubkanalen zelf: Dirk Kuyt trekt naar FC Dordrecht. Daar neemt hij het stokje over van Melvin Boel die promotie maakte door naar de Go Ahead Eagles te trekken in de Eredivisie.

Na een half jaar in de Challenger Pro League met Beerschot (waar hij kampioen werd) en één jaar in de Jupiler Pro League, trekt Kuyt niet met De Mannekes naar de Belgische tweede klasse maar bij FC Dordrecht gaat hij ook een ploeg in het tweede niveau trainen. Dordrecht speelde de voorbije twee seizoenen play offs om te promoveren van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie maar slaagde er niet in om daadwerkelijk te promoveren.

"Ik kijk met veel plezier uit naar het nieuwe avontuur bij FC Dordrecht. Het is de afgelopen jaren een stabiele club geworden die goed én aanvallend voetbal speelt', laat Kuyt zelf weten op de clubkanalen van de Zuid-Hollandse ploeg.

Niet geholpen bij Beerschot

Bij Beerschot kende Dirk Kuyt een enorm lastig jaar in de Jupiler Pro League, al werd hij zeker niet geholpen door de sportieve en financiële toestand van de club uit Wilrijk. Bij Dordrecht timmert hij verder aan zijn weg als hoofdtrainer. Na enkele mindere ervaringen in eigen land voor hij bij Beerschot terechtkwam, wil hij zich dus opnieuw in zijn thuisland profileren als trainer.

In de voorbereiding zal Kuyt nog wel enkele bekenden tegen het lijf lopen want FC Dordrecht oefent namelijk volgens de voorlopige kalender nog tegen Anderlecht en SK Beveren in voorbereiding op het nieuwe seizoen. En het zal meteen raak moeten zijn voor Kuyt want hij tekent een contract van slechts één seizoen in Dordrecht.