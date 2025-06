Engeland roept: Lommel incasseert stevige klap

Ryan Garry is niet langer actief bij Lommel. De T2 kreeg een aanbieding uit het buitenland en dus besloten de Limburgers om hem te laten gaan. Garry trekt naar het Engelse Norwich City.

Ryan Garry zal komend seizoen niet langer actief zijn als assistent-trainer van Lommel SK. De 41-jarige Engelsman keert terug naar zijn thuisland om assistent-trainer bij Championship club Norwich City FC te worden.

Lommel SK gaat akkoord met het vertrek van Ryan Garry naar Norwich City FC. De 41-jarige voormalig speler van Arsenal en Bournemouth kwam in januari 2024 naar Lommel om assistent te worden van toenmalig hoofdtrainer Steve Bould. Toen Bould begin dit kalenderjaar besloot om terug te keren naar zijn thuisland, nam Garry tijdelijk de rol van hoofdcoach op zich.

ℹ️ 𝗥𝘆𝗮𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗿𝘆 vertrekt als assistent-trainer van 𝗟𝗼𝗺𝗺𝗲𝗹 𝗦𝗞



De 41-jarige Engelsman wordt assistent-trainer bij Norwich City FC. Garry gaat daar werken met ex-Lommel SK coach Liam Manning. Veel succes in Engeland, Ryan!



➡️ https://t.co/ZCNOoaJN2u#OurNature pic.twitter.com/iego2xf4wt — Lommel SK (@LommelSKOff) June 27, 2025

Sportief Directeur Jeffrey van As spreekt op de webstek van Lommel over het vertrek van Garry: “Ryan heeft zo’n beetje alles meegemaakt in anderhalf jaar tijd. De finale om promotie, maar ook een strijd tegen degradatie. In een moeilijke periode heeft hij de moed gehad om tijdelijk naar voren te stappen als hoofdcoach voor Lee arriveerde. Nu krijgt hij een mooie kans, in zijn thuisland, bij een mooie club op hoog niveau. Die kans gunnen wij hem van harte.”

Dankbaarheid

Ryan Garry is dan weer dankbaar voor zijn tijd in België: “Ik ben Lommel SK erg dankbaar. In een moeilijke periode heeft de club enorm veel vertrouwen in mij uitgesproken en heb ik mij altijd gesteund gevoeld."

"De kans om nu terug te gaan naar Engeland en daar te mogen werken bij een grote club is een kans die ik graag aangrijp. Ik wil alle spelers, stafleden, het kantoorpersoneel en vooral de supporters bedanken voor het afgelopen anderhalf jaar. Ik wens jullie het allerbeste!”