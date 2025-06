Genk maakt meteen indruk, met dank aan opvallende spelers

KRC Genk is aan zijn oefenprogramma begonnen met een wedstrijd tegen Eendracht Termien. Dat leverde een al bij al makkelijke overwinning op voor de troepen van Thorsten Fink. Een paar opvallende figuren lieten zich opmerken.

Eendracht Termien eindigde afgelopen seizoen op een knappe vierde plaats in de Tweede Amateurklasse van Voetbal Vlaanderen. En dus wilden ze zich nu ook eens meten tegen een topploeg als KRC Genk.

De Limburgse Jupiler Pro League-club haalde het uiteindelijk vrij makkelijk met 0-4 op bezoek bij Eendracht Termien. Fink deed dat met twee volledig verschillende teams.

De zomerzon maakte er ook voor de supporters een leuke namiddag van. Het was wachten tot tien minuten voor rust toen Steuckers de 0-1 op het bord wist te zetten. Pas na de rust ging de score echt hoger oplopen.

Yokoyama verdubbelde de voorsprong na een mooie actie van Oyen. Even later schoof invaller Mirisola de 0-3 laag binnen. Oyen zorgde voor het slotakkoord met een heerlijke individuele actie en afstandsschot via de paal.

Opstellingen Genk

Opstelling Genk eerste helft: Van Crombrugge, Mujaid, Nkuba, Smets, Pierre, Sattlberger, Lukanic, Heymans, Sor, Adedeji-Sternberg, Steuckers

Opstelling Genk tweede helft: Brughmans, Kongolo, Manguelle, Yoshinaga, Palacios, Pierre, De Wannemacker, Lukanic, Sor (55’ Mirisola), Oyen, Yokoyama