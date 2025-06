Pijnlijke exit voor Ruud van Nistelrooy is 'meevaller' voor OH Leuven

Bij Leicester City had het nog de nodige voeten in de aarde, maar ondertussen hebben ze er wel degelijk afscheid genomen van hun coach. En zo moet er gezocht worden naar een opvolger.

Bij OH Leuven liep het seizoen een beetje met een sisser af. Gedurende het hele seizoen werd globaal genomen te veel gelijkgespeeld, de ambities werden uiteindelijk niet gehaald. En dus was de vraag: wat naar volgend seizoen toe?

Pijnlijke degradatie

Uiteindelijk werd gekozen voor David Hubert als nieuwe coach bij de Leuvenaars. Dat had wel de nodige voeten in de aarde gehad.

Een paar weken geleden was het namelijk nog even wachten op wat ze bij 'grote zus' Leicester City zouden doen. Dat team degradeerde naar The Championship en dus lag de coach er op het kapblok - al was dat met Ruud Van Nistelrooy een grote naam.

Einde verhaal

De 48-jarige coach had bovendien bij Leicester een zeer zwaar contract lopen, maar The Foxes leken van hem af te willen. Zijn ontslagvergoeding zou in de miljoenen lopen, waardoor er geen geld meer over leek te zijn om ook Coleman te ontslaan.

De Nederlandse coach toonde zich echter inschikkelijk en kwam ondertussen tot een akkoord met Leicester City om in onderling overleg uit elkaar te gaan. Op die manier wordt de ontslagvergoeding meer dan waarschijnlijk gedrukt.