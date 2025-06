Romelu Lukaku houdt zich niet in en legt verschil uit tussen Tedesco en Garcia

Rudi Garcia wil een nieuwe dynamiek brengen bij de Rode Duivels. Volgens Romelu Lukaku lijkt het erop dat het werkt. Dat heeft hij aangegeven in een interview.

Voor zijn eerste twee bijeenkomsten met de Rode Duivels heeft Rudi Garcia al alle emoties doorgemaakt. De Franse coach zou niet nee hebben gezegd tegen meer controle, maar is tevreden met het behoud in de hoogste divisie van de Nations League en met vier op zes op weg naar het WK 2026. Meer nog, Garcia lijkt ook goed in de smaak te vallen bij de spelers volgens Romelu Lukaku.

Nieuw tijdperk

"Hij heeft structuur en soliditeit zonder bal gebracht. Hij is heel duidelijk in zijn speeches en in wat hij wil. Tedesco was dat ook. Maar ik denk dat er te veel veranderingen zijn geweest. De kern was niet stabiel genoeg en er waren veel rotaties. Er waren ook veel aspecten buiten het voetbal, zoals de aanvoerdersbandaffaire. Maar dat is allemaal verleden tijd. Nu is het een nieuw tijdperk", legt Big Rom uit aan de RTBF.

De aanvaller van Napoli waardeerde de reactie in de groep na de overwinning tegen Wales en de uitspraken van de bezoekers, die lieten doorschemeren dat België het te makkelijk had gehad en zou bibberen in Cardiff: "Er waren berichten in de nationale ploeg-chat. De uitspraken van de Welshmen hebben iets getriggerd en ik snapte het. De spelers hebben al een stap voorwaarts gezet in hun mentaliteit. Toen ik zag hoe de chat begon, dacht ik 'oh ja, we zitten goed'."

Winnaarsmentaliteit

Lukaku wil dat de groep zijn winnaarsmentaliteit deelt: "Als je trots in het echte leven wordt geraakt, doet dat toch ook pijn, nietwaar? Ga je dan reageren? Zo is het ook in het voetbal. Als iemand me meerdere keren verslaat, dan ga ik op een gegeven moment door het lint, reageren en een reactie hebben om uiteindelijk te winnen", legt hij uit aan RTL.

Big Rom wil zijn rol als voorbeeld voor de nieuwe generatie op zich nemen: "Het is belangrijk om te winnen. In de Belgische opleiding vergeet men dat winnen belangrijk is. Spelen met de wil om te winnen, met die 'haat' op het veld, brengt je naar een hoger niveau."