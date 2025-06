Thomas Foket nu al onder vuur en twee nieuwkomers bij Anderlecht maken onmiddellijk grote indruk

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is nog héél vroeg, maar er ontstaan meteen enkele interessante dynamieken bij Anderlecht. Foket is nog niet zeker van zijn plek als titularis en zo vallen er nog wel wat zaken op te merken.

Eerder vandaag speelde Anderlecht zijn eerste oefenmatch bij White Star Lauwe, een ex-ploeg van Hein Vanhaezebrouck. Voor White Star stond deze 'galamatch' in het teken van het 100-jarig bestaan van de club. De thuisploeg bood ook nog verdienstelijk weerwerk en leidde zowaar bij de rust. In de laatste 20 minuten nam RSCA afstand.

Tristan Degreef scoorde op het uur de gelijkmaker en twee doelpunten van Luis Vazquez bezorgden Anderlecht alsnog de winst (1-3). Er zijn ons enkele zaken opgevallen. Zo zou Thomas Foket in principe een basisplaats moeten kunnen opeisen bij afwezigheid van Kilian Sardella, maar dat is misschien niet per se het geval.

Jeugdproduct Anderlecht dynamischer dan Foket

Basile Vroninks van de RSCA Futures heeft het als vervanger van Foket na rust uitstekend gedaan en legde meer dynamiek in zijn spel. Lonkt er opnieuw een doorbraak van een talent van Neerpede? Vroninks werd op zijn beurt gewisseld voor de 16-jarige Biladi en die toonde ook meteen de nodige panache. Hij koppelde er zelfs een assist aan. Er waren toch twee nieuwe gezichten die zich op positieve wijze konden onderscheiden.

Bij de nieuwkomers heeft Cedric Hatenboer zich kunnen onderscheiden. Hij gaf moeilijke passes om de linies mee te doorbreken en zorgde voor de bediening richting de flanken. De Nederlandse middenvelder toont zich ook als een enorme persoonlijkheid. Achteraan maakte Zoumana Keita indruk met zijn kalmte. De verdediger liet zich op geen enkel foutje betrappen.

Hatenboer en Keita goed begonnen

Met uitzondering van Saliba en Cvetkovic zijn er nog niet veel andere nieuwe namen. We gaan ook voor Hatenboer en Keita geen definitieve conclusies aan hun debuut koppelen, maar ze lijken alvast goed begonnen.