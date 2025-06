De helpende hand van Romelu Lukaku bij Union? "Ik heb met hem gesproken"

Promise David heeft ervoor gekozen zijn contract bij Union Saint-Gilloise te verlengen in plaats van een transfer te maken. Een opmerkelijke beslissing gezien de interesse in hem na zijn goede seizoen. Dat is mede dankzij Romelu Lukaku

Romelu Lukaku mag dan al vijftien jaar in het buitenland spelen, hij blijft een trouwe volger van het Belgisch voetbal. En zelfs al heeft hij een paars hart, wat Union Saint-Gilloise presteert, laat hem ook niet onverschillig.

Lukaku heeft de gelijkenissen opgemerkt tussen Promise David en zichzelf in zijn begindagen in de Jupiler Pro League. En de Belg is fan: "Ik heb gesproken met de aanvaller van Union, David, en hem verteld dat hij enorm veel potentieel heeft," onthult Romelu Lukaku op Sporza.

"Het belangrijkste voor hem is nu om zich een doel te stellen en eraan te werken om dat te bereiken." Heeft het gesprek tussen de twee mannen invloed gehad op de beslissing van Promise David? De aanvaller van Union heeft in ieder geval onlangs verlengd tot 2029, en blijft in het Dudenpark.

"Het is heel goed voor Union en voor de Jupiler Pro League dat zo'n speler nog een seizoen langer blijft. De Belgische competitie heeft dit soort spelers nodig," verheugt Lukaku zich. "En hoe meer van deze talenten naar het buitenland gaan, hoe meer de aandacht op onze competitie wordt gevestigd."

We weten niet of David nog twee seizoenen zal blijven; in welk geval, bestaat de mogelijkheid dat hij en Lukaku elkaar zullen tegenkomen op de velden van de Pro League, als de doelpuntenmaker van Napoli na het WK van 2026 terugkeert naar huis...