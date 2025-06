Dirk Kuyt spreekt klare taal over zijn periode aan het roer bij Beerschot: "Het was pittig"

Dirk Kuyt kende hoogtes en laagtes bij Beerschot. De Nederlandse coach blikte bij Het Algemeen Dagblad terug op zijn periode in België.

Het duurde niet lang vooraleer Dirk Kuyt een nieuwe job had na zijn vertrek bij Beerschot. Slechts één week nadat de Nederlander zijn bureau had leeggemaakt, kon hij al terug aan de slag in Nederland bij FC Dordrecht.

In zijn periode bij Beerschot was het niet altijd rozengeur en maneschijn. De ex-speler van onder meer Feyenoord en Liverpool speelde kampioen met Beerschot in de Challenger Pro League, maar kon niet overtuigen op het hoogste niveau.

Beerschot degradeerde na één seizoen uit de eerste klasse. “Helaas pakte de club niet door en gingen we een loodzwaar seizoen tegemoet,” blikt Kuyt terug op dat seizoen in de Jupiler Pro League.

Al kijkt de Nederlander zelf wel met een goed gevoel terug naar die periode. “Ik denk dat de mensen ondanks de degradatie wel waardering hadden voor mijn manier van werken.”

Al bleek die manier van werken wel slopend voor Kuyt. “Vooral het afgelopen seizoen was pittig,” klinkt het bij de eerlijke Kuyt. De omstandigheden bij Beerschot waren niet ideaal. Hopelijk ondervindt hij beterschap bij Dordrecht.