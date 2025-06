Ex-Bruggeling Sander Coopman ruilt Beveren in voor nieuw buitenlands avontuur

Sander Coopman begint aan een nieuw avontuur. De Belgische middenvelder trekt naar Bosnië en Herzegovina.

In 2013 begon Sander Coopman aan zijn carrière. De 30-jarige speler begon zijn loopbaan bij Club Brugge. Nadien werd Coopman uitgeleend aan Zulte Waregem om dan verkocht te worden aan Oostende.

Antwerp viste de middenvelder nog even op, maar er kwam geen late doorbraak. Coopman verkaste naar Beveren, waar hij nu einde contract is. In de zoektocht naar een nieuwe club komt hij uit bij Borac Banja Luka.

Borac Banja Luka is een club uit Bosnië en Herzegovina. Vorig seizoen eindigde Borac tweede in de Bosnische eerste klasse. Met 81 punten grepen ze net naast de titel. Die ging naar HŠK Zrinjski.

Door die tweede plaats is de club ook gekwalificeerd voor de voorrondes van de Conference League. In die voorrondes neemt Sander Coopman het met zijn team op tegen FC Santa Coloma uit Andorra.

In Beveren zullen de alarmbellen niet meteen rinkelen. Coopman speelde de laatste wedstrijden zeer weinig en kwam vaak niet van de bank. Hij kwam vorig seizoen slechts aan 12 wedstrijden waarin hij één keer wist te scoren.